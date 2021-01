Simbahan na gagawing vaccination site pag-uusapan ng Archdiocese of Manila, Mayor Isko Moreno

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Makikipag-usap ang Archdiocese of Manila sa lokal na pamahalaan ng Maynila para sa posibleng paggamit ng mga pasilidad ng mga simbahan bilang vaccination sites.

“Wala pa kaming formal letter pero may communication na ako kay Yorme Isko tungkol dito at mag-uusap kami tungkol d'yan,” ayon kay Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila.

Kasama sa paguusapan aniya ay kung anong pasilidad ang kakailanganin ng lungsod.

“Siguro kailangan nila malalaking simbahan so maghahanap kami. Kung ano 'yung mga kinakailangan nilang facilities at kung saang area,” sabi ni Pabillo sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Paliwanag ni Pabillo, may pasilidad ang ibang simbahan tulad ng gym at hall na pwedeng magamit.



Maaari rin tumulong ang mga kawani ng simbahan sa pagbabantay sa vaccination sites.

“Itong inaalok namin sa Archdiocese of Manila lang ito. Siyempre, ang ibang mga dioceses may iba iba rin silang pag-uusap ng kanilang local officials,” sabi ni Pabillo.

Handa rin naman silang makipag-usap sa iba pang mga lungsod na nasa ilalim ng Archdiocese of Manila tungkol dito.

Nauna nang sinabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) na handa silang ialok ang mga pasilidad ng mga simbahan para gawing mga lugar para sa vaccination program ng bansa.

Inaasahan na darating sa susunod na buwan ang unang batch ng 1 million COVID-19 vaccine sa bansa.

