Mga guro sa Maynila kasama sa mga priority sector sa COVID-19 vaccination ng LGU

MAYNILA - Kasama ang mga guro sa vaccination priority list ng lokal na pamahalaan ng Maynila, ayon kay Manila Mayor Isko Moreno.

Matapos ang mga medical frontliner aniya ay tuturukan ang mga guro bilang paghahanda sakaling payagan na ang face-to-face classes.

Umaasa aniya siyang papayagan na ang physical classes dahil hirap na ang mga magulang, estudyante, at mga guro sa distance learning.

"Isasama ko na rin ang mga teacher para sa ganoon naman, kung saka-sakali, kung binakunahan na natin ang mga nanay at tatay, mayroon na tayong 76,000 future clients after the frontliners. 'Yung mga guro ma-prioritize rin para maibsan naman natin, hoping tayo na magkaroon na tayo ng face-to-face classes," ani Moreno sa panayam sa TeleRadyo.

Noong Huwebes, nasa 1,000 residente ang sumali sa simulation exercises ng LGU sa pagbabakuna. Tatlong vaccination room ang ipinuwesto at natapos nila ang halos 860 indibidwal bago mag-alas-5 ng hapon.

Sinabi rin ni Moreno na matapos ang simulation exercise ay lumakas ang kumpiyansa ng mga Manileño sa pagpapabakuna.

Dagdag pa niya, ikinokonsidera nila na gawin ding vaccination site ang mga simbahan sa lungsod.