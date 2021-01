Mass vaccination sa NCR vs tigdas gagawin sa mga health facility, walang bahay-bahay

Umiiyak ang isang bata habang tinuturukan ng measles vaccine sa Baseco compound sa Maynila noong Pebrero 16, 2019. Parte ang pagbabakuna ng Philippine Red Cross Measles Outbreak Vaccination Response activity. Noel Celis, AFP/File

MAYNILA - Inilunsad na ngayong Biyernes ang mass vaccination campaign ng Department of Health kontra sa measles o tigdas.

Layon nitong maiwasan ngayong 2021 ang banta ng outbreak sa tigdas, na nagdudulot ng lagnat, pagpapantal, impeksiyon sa mata, at ubo at posibleng mauwi sa mga komplikasyon gaya ng pulmonya, ear infections, matinding diarrhea at pamamaga ng utak.

Ayon kay Dr. Corazon Flores, regional director ng DOH Metro Manila Center for Health Development, mase-setup ng mga health facility bukod sa mga health centers para doon na mapabakunahan ang mga bata. Noon kasi, door-to-door ang ginagawang pagbabakuna.

"We are encouraging mothers and fathers ng mga bata na dalhin po natin sa health centers at vaccination posts. Ito ay ligtas ang ating measles-rubella vaccine. Ito ay libre at epektibo. Sa pagpunta sa health centers, i-observe ang minimum health standards," ani Flores.

"Dati nagbahay-bahay tayo. Ngayon mayroon tayong fixed posts. Mga lugar na maluwag para ma-observe ang physical distancing," she added.

Target na mabakunahan para sa measles-rubella vaccine ang mga nasa 1 milyong batang mas mababa sa 5 anyos mula Pebrero 1 hanggang 28, ayon kay Flores.

Pinasinayaan ang mass vaccination campaign sa Mandaluyong City, kung saan napabakunahan ng 5 magulang ang kanilang mga anak.

"Mahalaga po [ito] kasi ang ganyang sakit nakakamatay. Magandang mabakunahan ang mga anak para maligtas sila sa ganyang sakit," ayon sa ina na si Grace Hinaniban matapos pabakunahan ang dalawang anak na may edad 2 hanggang 4.

Hinikayat din niya ang mga magulang na isali ang kanilang anak sa vaccination program.

"Sa mga magulang na tulad ko: Huwag tayong matakot o mangamba na magpabakuna kontra polio at tigdas. Para rin ito sa kabutihan ng ating mga anak," aniya.

Hamon para sa siyudad ng Mandaluyong ang takot sa pandemya maging ang pag-aalinlangan ng ilang magulang na pabakunahan ang kanilang anak, ayon kay Mandaluyong City Health Officer Dr. Alex Sta. Maria

"Challenge ay may mga magulang pa ring hesitant, siyempre ayaw pang palabasin at dalhin mga anak nila. Bago tayo magkaroon ng vaccination program, nagkaroon tayo ng info drive. We educated parents kung ano ang importante," ani Sta. Maria.

Dagdag niya, may mga paghahanda na silang ginawa sa pagpapabakuna laban sa tigdas. Planong bigyan ng schedule ang mga magulang para hindi dumugin ang mga gagamiting health center.

"We have to do it by schedule basis. Hindi puwedeng dumog ang tao sa centers. Bibigyan sila ng schedule at oras nila na pumunta sa vaccination centers. Ang health centers are considered vaccination posts already," ani Sta. Maria.

Plano rin ng Mandaluyong na gumamit ng 28 health centers para sa measles vaccine drive, at maaari pa itong dagdagan.

"In Mandaluyong, we have 28 health centers. May mga barangay kaming may 4 na kaagad na health centers. Bukod doon, nag-identify pa kami ng possible na vaccination sites like basketball courts that can accommodate more people," ani Sta. Maria.

Walang naitalang measles outbreak noong 2020, ayon kay Flores. Pero may pangamba aniyang magkaroon ng outbreak ngayong may mga batang hindi nababakunahan dahil sa mga epekto ng pandemya.

"Ang naranasan natin nitong nakaraang taon, maraming batang di nadadala sa health centers para mabakunahan. Tumataas ang bilang ng nga batang di nababakunahan kontra tigdas at iba pang bakuna. Ayaw natin tumaas ang pool of children na di bakunado. Baka maging problema natin magka-measles outbreak," ani Flores.

Huling nagkaroon ng measles outbreak sa Metro Manila noong 2019.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

