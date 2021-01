DOT nakatuon sa pagpapalakas ng domestic tourism sa gitna ng patuloy na pandemya

MAYNILA - Nakatuon ngayon ang Department of Tourism sa pagpapalakas ng domestic tourism sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19, kung saan limitado pa rin ang international air travel.

“Yan ang pinakamahirap na tanong kung kailan makaka-recover. Ang instruction sa amin ni Sec. [Berna] Puyat is to focus on domestic tourism because ang nakikita natin, ito ang magiging susi sa recovery natin,” pahayag ni Undersecretary Benito Bengzon Jr. ng Tourism Development Planning ng DOT.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Bengzon na mas malaki pa ang revenue na nakukuha mula sa domestic tourism.

“Nung 2019, ang estimate natin more than P3 trillion ang na-generate natin sa domestic tourism kumpara sa P548 billion sa international tourism. Tingin namin, in the next several months, itong pagbubukas ng iba ibang destination kailangang suportahan natin para makatulong sa pagbangon ng ating industriya,” sabi niya.

Marami na rin aniyang adjustment ang ginawa ng DOT para mas maengganyo pa ang maraming lokal na turista tulad na lamang ng pag-alis sa age restriction sa Boracay.

Hindi rin aniya lingid sa kanilang kaalaman na mabigat pa rin sa turista ang presyo ng RT-PCR test, kung saan requirement ang negative result para makabisita sa mga tourist spots.

“Alam natin na 'yung cost ng RT-PCR can be a game changer para bang maapektuhan 'yung decision, mabigat. Ang ginawa ng DOT through the Tourism Promotions Board, sina-subsidize natin cost ng RT-PCR 50 percent doon sa PGH from P3K to P1,500, doon sa Philippine Children’s Hospital from P1,500 to P750,” saad ni Bengzon.

Para maging kampante din sa isyu naman ng health and safety ng komunidad naka-subsidize din ang RT-PCR test ng tourism workers at frontliners sa Boracay.

“We set aside mga P10 million. Ang idea lang dito is panatag 'yung loob ng mga bibiyahe. 'Pag pupunta siya sa isang destination, walang infection. Ito 'yung mga examples na ginagawa namin to encourage domestic travel,” sabi pa niya.

Nag-umpisa man ang tourism flow sa mga nagbukas na mga destinasyon, sinabi ni Bengzon na malayo pa ito doon sa pre-pandemic levels.

“Ang mahalaga dito, nag-umpisa nang magbukas 'yung mga destinations. Unti-unti nating natutulungan 'yung mga hotels, mga resorts, 'yung mga restaurants saka siyempre 'yung mga tourism workers,” sabi niya.

Ang DOT naman aniya ay may monitoring at nanghihingi ng regular occupancy report mula sa mga establisimyento. Nagsasagawa rin sila ng spot checks at nagmo-monitor din ng social media para matiyak ang pagsunod ng mga establisimyento sa mga ipinatutupad na health protocols.

“Ang laging sabi ni Sec. Puyat, ang approach sa recovery is slow, but sure,” sabi niya.

Tiniyak naman niya na ang mga bukas na destinasyon tulad ng Boracay, Bohol, at ang Reef to Ridge Travel Corridor sa Luzon ay ligtas.



“Ito 'yung mga destinations na kung saan pumayag na 'yung mga local governments na magbukas, at kung saan ang mga health and safety protocols are already in place. At very important 'yung sistema— 'yung contact tracing, 'yung travel app, pagtira sa accredited DOT hotel— all of these are already in place. In a way, ito 'yung assurance sa mga bibiyahe na ligtas kayo pag pumunta kayo sa mga lugar na ito,” sabi niya.

