ALAMIN: Bakit dumami ang naitatalang COVID-19 deaths sa mga nakalipas na araw?

Nasa 50 at higit pa bawat araw ang naitatalang patay ng Department of Health (DOH) mula sa COVID-19 mula Enero 23 hanggang Enero 29.

Pero paliwanag ng DOH, ito ay dahil sa late reporting ng mga namatay na ngayon lang nila naitala sa tulong ng Philippine Statistics Authority (PSA).

"Itong harmonization kasi natin with Philippine Statistics Authority. Ito'y isang agreement between our two agencies kung saan tutulungan nila tayo for the death certificates. 'Yung death registrations. So this takes time because these are bulk. Hindi nila ginagawa 'yan araw-araw,"ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Kaya nagbu-bulk sya ngayon na pumapasok dito sa reporting natin," dagdag niya.

Bukod pa rito, ayon kay Vergeire, hindi rin kompleto ang datos na ibinibigay sa kanila ng disease reporting units.

Dagdag na paliwanag ng DOH, nai-report na itong mga namatay ng kanilang mga lokal na pamahalaan o ospital. Pero dahil kulang-kulang ang datos ay nanatili silang aktibong kaso sa record ng ahensiya.

"These cases from COVID Kaya were forwarded to PSA so that the correct death details, as indicated in their respective death certificates, would be obtained. Due to these reconciliation efforts with PSA, there are dates of death on the case bulletin that were from July and August included in the most recent case bulletin," ayon sa DOH sa isang pahayag.

Ang mga namatay na may kulang-kulang na datos ay ipinadala sa PSA at doon lang natukoy ang tamang petsa ng kanilang pagkamatay.

Sa datos naman ng DOH na sinuri ng ABS-CBN Investigative Research Group, makikita na noong Enero 20 hanggang 27, nasa 439 ang bilang ng mga bagong naitatalang patay.

Pero sa bilang na ito, karamihan ay galing Marso hanggang Disyembre. Kapansin-pansin din ang 83 na dagdag na namatay mula Hulyo at 91 mula Agosto.

Pero mataas pa rin ang nadadagdag para lamang sa Enero na 128. Hindi pa kasama sa datos ang nai-report na bago ang Enero 20.

Ngayong Biyernes, nakapagtala ng 1,849 dagdag-kaso ng COVID-19 ang bansa. Dahil dito, aabot na sa 521,413 ang kabuuang bilang ng mga nahawahan nito. Sa bilang, aabot sa 48 ang namatay.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News