4 patay, 2 sugatan sa aksidente sa Nasugbu, Batangas

4 patay kabilang ang isang police official at 2 sugatan matapos salpukin ng trailer truck na may kargang mga bakal ang 2 kotse, 1 SUV at bystander sa Sitio Bayabasan, Brgy. Aga, Nasugbu, Batangas

Apat ang patay at dalawa ang sugatan sa malagim na aksidenteng naganap alas-7 ng umaga ng Biyernes sa Highway ng Sitio Bayabasan, Barangay Aga, Nasugbu, Batangas.



Ayon kay Police Maj. Jun Bautista, hepe ng Nasugbu Police, kabilang sa mga namatay ang isang kabaro na si Police Lt. Col. Charlie Abot, residente ng Pinagbuhatan, Pasig City; bystander na si Rachelle Dime; driver ng trailer truck na si Edgar Adesas; at pahinante na si John Rey Basilan.



Sugatan naman sina Jomer Deñoso at Staff Sergeant Cesar Seña.



Sa imbestigasyon, binabagtas ng trailer truck na may kargang steel beams ang pababang bahagi ng kalsada nang posibleng nawalan ito ng kontrol at nasagasaan ang dalawang kotse, isang SUV at ang bystander.



May ilang bahay din ang nadamay matapos sumalpok doon ang trailer truck.