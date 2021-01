3 turista sa Boracay timbog dahil sa pekeng COVID-19 test

BORACAY - Arestado nitong Miyerkoles ang 3 turista matapos mapag-alamang peke ang kanilang COVID-19 test, na isa sa mga requirement sa pagpasok dito sa isla.

Isinumbong ni Provincial Administrator Selwyn Ibarreta sa pulisya ang 3 turista mula Luzon matapos makapasok sa isla gamit ang pekeng RT-PCR test.

Nakumpirma ng mga awtoridad na walang record ng COVID-19 test ang 3 matapos nilang tawagan ang ospital kung saan umano sila nagpa-test, ayon sa Malay police.

Dumating ang 3 turista noong Linggo, Enero 24, at naka-book sa isang hotel hanggang Huwebes, Enero 28.

Agad silang kinuha ng mga pulis at dinala sa isolation facility sa Aklan Training Center.

Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at falsification of documents ang 3 turista.

-- Ulat ni Rolen Escaniel