3 turista gumamit ng pekeng RT-PCR test result sa Boracay

BORACAY - Arestado ang 3 turista mula Luzon matapos mahulihan ng pekeng RT-PCR test sa lugar na ito noong Miyerkoles.

Rekisito ang pagsumite ng resulta ng RT-PCR test bago pumasok sa tourist hub, alinsunod sa mga patakaran ng lokal na pamahalaan.

Ayon sa imbestigasyon ng Malay PNP, tumawag sa istasyon ng Malay PNP si Caticlan Provincial Administrator Atty. Selwyn Ibarreta para sabihing may 3 turista na nakapasok sa isla na nagsumite umano ng pekeng RT-PCR.

Napag-alaman na dumating ang 3 noong Enero 24 at naka-book sa isang hotel. Nakatakda sana silang mag-check out noong Enero 28.

Tinawagan ng mga awtoridad ang hospital kung saan sinasabing nagpa-RT-PCR test ang 3 pero kinumpirma ng pasilidad na wala sa record nila ang mga nabanggit na turista.

Agad na kinuha ang 3 sa hotel kung saan sila nag-check in at dinala sa isolation facility sa Aklan Training Center.

Posibleng maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at Falsification of Documents ang mga turista.

-- Ulat ni Rolen Escaniel

