Mga kukuha ng PUPCET, dagsa sa Sta. Mesa main campus

[As of 5:49 a.m.] TINGNAN: Unti-unti nang dumarating ang unang batch ng mga estudyanteng kukuha ng PUPCET sa PUP main campus ngayong Linggo. @ABSCBNNews pic.twitter.com/7GtIn1xvrv — Job Manahan (@manahan_job) January 27, 2024

MAYNILA — Dagsa nitong Linggo ng umaga sa Polytechnic University of the Philippines (PUP) - Sta. Mesa main campus ang mga estudyanteng kukuha ng college entrance examination o PUPCET.

Alas-5 pa lang ng umaga ay nagsimula nang pumila ang mga senior high students mula sa iba't ibang parte ng Metro Manila at kalapit na probinsya.

Kabilang sina Janina Tabares at Jhamela Princess Bacalso na galing pa ng Bulacan.

Mas mainam umano na mas maaga silang dumating sa itinakdang oras ng examination na 8 a.m.

Kukuha si Tabares ng interior design at biology naman si Bacalso.

"Kabado, medyo natatakot na papasa ba o hindi," ani Tabares.

Nag-review naman ang dalawang magkaibigan na matagal na gustong mag-exam sa PUP.

"Masaya na kinakabahan," sabi ni Bacalso.

Magkahalo rin ang nararamdaman ni Nathaniel Adalid na galing pang Mandaluyong. Nagbabakasakali si Adalid na makapag-aral ng medical technology sa naturang pamantasan.

"Medyo kinakabahan na excited, nag-review ako kahit papaano," aniya.

Isasagawa ang PUPCET ngayong araw, sa Feb. 18, March 17, at April 14.

Isasagawa ang examination sa mga petsa iyon ng 8 a.m., 10:30 a.m., 1 p.m., at 3:30 p.m.

Aabot sa higit 20,000 na estudyante ang kukuha ng examination sa bawat petsa, sabi ng pamunuan ng PUP.

Kasalukuyang nakasara sa mga motorista ang mga main road sa Barangay 630 at Barangay 592 bahaging Pureza, lahat ay papunta sa PUP para magbigay daan sa entrance examination.