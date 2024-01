Marcos Jr: 'Sa Bagong Pilipinas magsisimula ang pagbabago sa pamahalaan'

Kumaway sa mga tagasuporta si President Ferdinand Marcos, Jr. sa kasagsagan ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Manila. Mark Demayo, ABS-CBN News

Dinaluhan ng iba't ibang grupo at indibidwal ang kick off rally ng Bagong Pilipinas ng administrasyong Marcos Jr. sa Quirino grandstand sa Maynila.



Bandang alas-6 ng gabi, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Araneta Marcos.



Kabilang sa mga dumalo sa programa sina Vice President Sara Duterte, House Speaker Martin Romualdez, Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, mga kalihim ng gabinete, opisyal ng lokal na pamahalaan at iba pa.



Sabi ng organizer as of 6:15 p.m. nasa 400,000 yung mga dumalo sa programa.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na dapat maibalik ang tiwala ng bawat Pilipino na kayang sumulong ng bansa.



Hindi lang aniya slogan ang Bagong Pilipinas.



Layunin nito na maglatag ng mga mithiin na dapat makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan.



Wala aniyang kinalaman sa pulitika ang Bagong Pilipinas, di gaya ng iniisip ng iba.



Sa Bagong Pilipinas, magsisimula anya ang pagbabago sa pamahalaan.



Nag-iwan din si Marcos Jr. ng tagubilin sa mga nasa pamahalaan.



Sabi ng pangulo “Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mabagal at sagabal sa serbisyo publiko.”

Kailan anyang mabilis na matapos ang mga proyekto, masunod ang deadline at agad makaresponde sa mga tawag ng tulong.



Ang red tape dapat aniyang mapalitan ng red carpet sa serbisyo.



“Palitan na yung sungit ninyo ng ngiti,” dagdag pa ng Pangulo.



Bilin pa ng pangulo, “Bawal ang hindi tapat at nangungulimbat, sa Bagong Pilipinas bawal ang waldas.”



Bilin pa niya, “Bawal ang mga pang-aapi at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag pahirapan ang taong bayan.”

“Tapos na ang pagkukuyakoy sa loob ng tanggapan ng gobyerno,” dagdag niya.



Inatasan din niya ang mga kalihim na umikot sa mga town hall sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipaliwanag ang mga programa.



