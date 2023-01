Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Nagsimula na ang road reblocking at repair works ng Department of Public Works and Highways at Maynilad sa Pasig at Quezon City nitong Biyernes.

Base sa advisory ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), tatlong kalsada ang apektado ng pagkukumpuni.

Isa na rito ang C-5 Service Road sa Pasig Blvd., Brgy. Bagong Ilog malapit sa Rizal Medical Center, at sa may Julia Vargas cor. Lanuza Ave., Brgy. Ugong malapit sa Valle Verde 5, Pasig City.

Ayon sa foreman ng proyekto, underlying pipe ng Maynilad ang inaayos dito.

Pinapayuhan ang mga motoristang gumamit ng alternatibong daan.

Mula Pasig Blvd., maaaring kumaliwa sa Lakewood Drive diretso sa E. Mejia St., hanggang sa C-5. Mag-U-turn sa ilalim ng Bagong Ilog flyover para naman sa mga pa-northbound.

Kasalukuyan ring nagkakabit ng underground wire para sa mga CCTV sa Cloverleaf (Chainage 000-Chainage 234) papuntang North Luzon Expressway (NLEX).

At sarado rin ang bahagi ng EDSA Southbound (Balingasa Creek hanggang Oliveros Footbridge) sa Quezon City.

Ang repair works ay mula alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng umaga at inaasahang matatapos sa Lunes, Enero 30.