MAYNILA - Ibinaba sa moderate risk ang coronavirus disease (COVID-19) risk classification ng Metro Manila, ayon sa Department of Health.

Ito anila ay dahil bumaba na nang husto ang COVID-19 cases sa lugar, matapos maitala ang record-high na mga kaso ng mga nahawahan ng virus sa lugar.

"Moderate risk na ang NCR kahapon pa. Bumaba na nang husto ang ating kaso at nakarating na sa moderate risk case classification," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Umabot umano sa 67 porsiyento ang ibinaba ng average daily cases ng Metro Manila ngayong linggo, na nasa 4,398 na mula sa 13,298.

Ibinaba na rin sa moderate risk ang Bulacan at Rizal.

Naobserbahan naman ng Baguio ang pag-plateau ng mga kaso nito, ayon sa alkaldeng si Benjamin Magalong.

"Nitong omicron (wave), ang isang tracer 30-40 cases, and it's very impossible to process all these patients, kasi ang isang tracer to conduct quality tracing, 4-5 patients lang a day. 'Yun na lang ang concentration, go for 1st level generation and maximize activities for the day," ani Magalong.

Pero nakitaan na rin ng DOH ang pagtaas ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao, partikular na sa Regions 6, 7, at 11.

Hinikayat naman ni Vergeire ang publiko na magpabakuna na.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News