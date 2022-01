Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi na kailangang mag-quarantine sa hotel o sa mga kaparehong pasilidad ang mga fully-vaccinated na biyahero mula sa ibang bansa mula Pebrero 1.

Ito ay matapos suspendehin ang red, yellow, at green list classification ng mga bansa at pagpasyahan ng Inter-Agency Task Force na luwagan ang testing at quarantine protocols para sa mga bakunadong biyahero.

"Upon arrival, they shall no longer be required to observe mandatory facility-based quarantine but instead shall self-monitor for any sign or symptom for 7 days with the first day being the date of arrival," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

"They shall also be required to report to the LGU of destination upon the manifestation of symptoms, if any. Inuulit ko po, ito ay para sa mga fully vaccinated international arriving passengers," dagdag niya.

Kailangan na lamang magpresenta ng negatibong RT-PCR test na kinuhanan hindi lalagpas sa 48 oras bago lumipad papuntang Pilipinas, maging ang patunay na "fully-vaccinated" sila kontra COVID-19.

Kung partially-vaccinated, kailangan pa ring sumailalim sa facility-based quarantine hanggang lumabas ang negatibong resulta ng kanilang RT-PCR test na kinuhanan sa ika-5 araw.

"They shall be required to undergo home quarantine until their 14th day. The LGU of their destination and their respective BHERTs are tasked to monitor those arriving passengers undergoing home quarantine," ani Nograles.

Kung darating bago mag-Pebrero 1 at kasalukuyang naka-quarantine ay puwede nilang sundin ang mga bago at mas maluwag na testing at quarantine protocols oras na maging epektibo ito.

Paliwanag ng Department of Health, nakabase ang desisyon sa pag-aaral na nagpapakitang kakaunti lamang ang bilang ng returning overseas Filipinos na nagpopositibo sa COVID-19 kumpara sa mga nasa komunidad.

"Ang sinasabi ng ating mga eksperto, it doesn't make sense anymore because 'yun pong transmission sa ating bansa ay napakataas na. Baka mas mataas pa doon sa pinagbabawalan natin na mga travelers coming from other countries," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Papayagan na ring pumasok ang mga banyagang turista mula sa 157 na bansa na non-visa required countries mula Pebrero 10.

Ayon kay Dr. Tony Leachon, na dating consultant ng national task force, masyadong minadali ang desisyon lalo't may surge ng mga kaso ng COVID-19.

"Kasi if in the past na mahigpit tayo, napasok pa tayo (ng COVID-19), ngayon pa kaya na mas maluwag tayo tapos in the middle of a surge they will do this? Sa akin we might just buy time," ani Leachon.

”I just hope they succeed in this one in order to perk up the economy, but ang sa akin baka dapat pag-isipan muna the loopholes and the leaks are actually addressed before you roll it," dagdag niya.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News