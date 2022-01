Guanzon ibinulgar ang boto sa Marcos DQ cases, nagpatama sa 'nanghihimasok'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagdulot ng tensiyon ang mga pasabog ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon kaugnay sa 3 disqualification cases laban kay presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. na nakabinbin pa rin sa First Division.

Presiding officer ng First Division si Guanzon pero hindi siya ang ponente o naatasang magsulat ng resolusyon ng kaso.

Noong Huwebes, ibinulgar ni Guanzon ang boto niya pabor sa pag-disqualify kay Marcos, kahit wala pang aktuwal na desisyon mula sa dibisyon.

Giit ni Guanzon, Enero 17 daw ang usapan nilang 3 commissioner ng First Division na ilabas ang resolusyon ng kaso.

Sabi niya, tila may nanghihimasok umano sa kaso.

"The ponente has the duty to write the resolution, pero 16 days na hindi pa niya nilalabas… Ibig sabihin, may political interference. Alam na nila 'yung boto ko kaya dini-delay nila. The intention is to defeat my vote," ani Guanzon.

Hindi pinangalanan ni Guanzon ang maimpluwensiyang tao umano na nanghihimasok sa kaso.

Pero umalma ang tinukoy na ponente ni Guanzon na si Commissioner Aimee Ferolino.

Giit ni Ferolino, walang January 17 "deadline" at si Guanzon lang umano ang nagsasabi nito.

Imposible rin daw madesisyunan ang kaso sa petsa na iyon dahil 3 petisyon ito na dapat busisiin.

Sabi pa ni Ferolino, nais lang ni Guanzon impluwensiyahan ang kaniyang boto.

Samantala, nais ng partido ni Marcos na ma-disbar si Guanzon dahil umano sa ilegal na pagsasapubliko ng kaniya boto sa kaso.



—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News