Naghain ng petisyon ang White Beach Business Owners Association para alisin na ang mandatory negative antigen test sa lahat ng mga turista at residente na papasok sa Oriental Mindoro.

Ang WBBOA ay isang samahan ng mga hotel at resort owners sa Puerto Galera.

Sa petisyong inihain kay Gov. Humerlito Dolor, ikinatuwiran ng grupo na simula nang ipatupad ang polisiyang ito ay bumagsak ang turismo sa Puerto Galera.

Noong Nobyermbre at Disyembre ay nasa 1,500 na umano ang average tourist arrival sa Puerto Galera, pero sa kasalukuyan ay hindi pa umano umaabot sa 10 porsyento ang occupancy rate sa mga hotel.

“If this continues I think marami po sa aming mga kapwa-negosyante will go out of business for good. Medyo humihingi po kami ng konting leniency coming from provincial office please help up, support us," ani Aubrey Cabrera, secretary ng WBBOA.

Dagdag naman ni Maria Cristina Sibayan, vice president ng samahan, mataas na ang vaccination rate sa Puerto Galera kaya maaaring magluwag na sa mga vaccinated na turista.

"97.5 percent na po ang vaccinated dito sa bayan ng Puerto Galera, so humihiling po kami na sana tanggalin n’yo na ’yung antigen test sa mga turistang vaccinated na po para makapag-umpisa na muli po marami na po apyektado 2 taon na po kami naghihirap," paliwanag ni Sibayan.

Nangangamba rin ang mga shipping lines na baka mapilitan muli silang huminto sa pagbiyahe dahil sa kawalan ng mga pasahero na ngayon ay nasa 20 hanggang 35 kada araw lamang.

Ramdam din ng mga pangkaraniwang mga empleyado ng mga hotel at resort ang hirap ng buhay sa pagkawala ng mga turista.

Ngunit nanindigan si Dolor na kailangang ipatupad ang polisiya hinggil sa antigen test para sa mga papasok sa Oriental Mindoro, maging residente man o turista.

Paliwanag niya, noong pagpasok nitong taon ay wala nang kaso ng COVID sa lalawigan, pero bigla itong lumobo sa 219 aktibong kaso makalipas lamang ang ilang araw kaya kailangang maghigpit muli sa pagpapapasok sa lalawigan dahil baka hindi kayanin ng health system nito ang dami ng mga kaso.

Dumaan din umano sa konsultasyon ng mga municipal health officers, mga pribadong doktor, Oriental Mindoro Medical Society at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpapatupad ng nasabing polisiya.

“Kung talagang gusto ng turistang pumunta . . . Ang usually ang turista naman may pera, willing ’yan gumastos,” paliwanag ni Dolor.

“ ’Yung P600, P700 na antigen test for their safety and for the safety noong empleyado ng resort kasi walang kapalit ’yun. Hindi mo alam na asymptomatic ka, bigla ’yang darating then kakain ka sa restaurant ng resort and eventually makakahawa ka, sino maaapektuhan? Hindi ba ’yung pamilya ng resort owners, hindi ba ’yung pamilya ng empleyado?

“Narating na natin ’yung point na mag-ingat na tayo. Kaunting sakripisyo lang at awa ng Diyos. I’m very happy to note na for the past 3 days continuous ang decline ng ating cases, from 719 3 days ago ngayon pa-500 na."

