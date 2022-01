COVID-19 | England balik na sa normal, ibang bansa sa Europa, nagluwag na rin

LONDON - Tinanggal na ng gobyerno ni Prime Minister Boris Johnson ang lahat ng COVID restrictions sa England simula January 27.

Burado na ang "Plan B" ng COVID restrictions. Ibig sabihin hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask sa shopping areas at public transport. Wala na rin ang requirement para sa vaccination pass.

At dahil sa pagbabalik ng opisina ng mga manggagawa matapos ang dalawang taon, inaasahang gugulong na muli ang ekonomiya. Sabi ni Johnson, ipauubaya nya sa kamay ng bawat indibidwal ang ibayong pag-iingat.

IRELAND

Sa Ireland, tanggal na rin ang maraming COVID restrictions. Ibinalik na ang dating oras ng pagbubukas ng pubs at restaurants.

Hindi na rin kailangan ng vaccination o recovery certificate para sa access sa hospitality venues at indoor activities.

Tinanggal na rin ang social distancing at limitasyon sa events at pagbisita sa bahay. Ikinatuwa naman ng ilang Pilipino ang pagluluwag.

“Ngayon ay napakasaya dahil naibalik naman po sa normal na pamumuhay, ang pakikitungo sa mga kaibigan at ang pagpunta mo sa mga lugar na gusto mong marating,” sabi ni Catherine de Castro Palmiano, pediatric nurse sa Cavan General Hospital.

Excited na rin ang mga Pinoy sa Hotel industry at Nursing Homes dahil sa pagluluwag.

“So excited po kaming lahat kasi na lift na yung ban dito sa Ireland. Pero somehow worried po, kasi siyempre hindi pa naman totally clear yung pandemic,” sabi ni Francis, nurse sa Castlemanor Nursing Home.

Pero may pakiusap ang Pinay frontliner na si Menchie Dimaano.

“Regarding po sa pagsusuot po ng (face) mask, it is better po kung tuloy-tuloy pa rin for the benefit of everybody,” sabi ni Menchie Dimaano, nurse sa Castlemanor Nursing Home.

THE NETHERLANDS

Sa The Netherlands, matapos ang hard lockdown bago mag-Pasko, bukas na uli ang restaurants, cinemas, museums at events.

Ito’y kahit pumapalo pa sa higit 50 thousand ang daily average cases. Nauna nang binuksan ang mga eskwelahan at non-essential shops.

Samantala, natuwa naman ang ilang rights groups dahil puwede ng makakuha ng QR code bilang vaccine proof ang mga undocumented.

Ito’y para makapasok sa mga establisyemento, gaya ng restaurants. Pero ipatutupad pa rin ang social distancing, at masking sa indoor public spaces.

Libre pa ring ibinibigay ng gobyerno ang self-testing kits para sa bahay na lang mag-test kapag may close contact o sintomas.

Tuloy-tuloy din ang booster shots at puwede na ring magpa-vaccine ang mga bata mula limang taong gulang pataas.

ITALY

Sa Italya, nagkaroon na rin ng vaccination night para sa mga bata.

“There is good news, it seems that we have reached the plateau of the curve for what concerns Omicron and it is going downhill,” sabi ni Francesco Figliuolo, COVID-19 Emergency Commissioner.

Ayon kay COVID-19 Emergency Commissioner Francesco Figliuolo, dahil bumababa na ang hospital admissions ng mga COVID-19 patients sa Lombardy region, hudyat na rin ito ng pagbaba ng COVID cases sa buong bansa.

Umabot na sa 76% ng populasyon ang nakatanggap ng kumpletong bakuna sa Italya.

"Vax Night" sa Milan (Photo courtesy of ANSA)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Ulat nina Mye Mulingtapang sa Italy, Jofelle Tesorio sa The Netherlands, Vanda Brady sa Ireland at Rose Eclarinal sa England)