Umano'y sub-leader ng Abu Sayyaf, patay matapos manlaban sa Tawi-Tawi

Patay ang isang hinihinalang sub-leader ng Abu Sayyaf matapos manlaban umano sa mga pulis sa Languyan, Tawi-Tawi nitong Huwebes.

Ayon kay PNP-SAF director Police Maj. General Bernabe Balba, aarestuhin dapat si Alkam Udjaman Hadjail, 30, matapos siya sampahan ng kasong kidnapping.

Pero nanlaban umano si Hadjail gamit ang kaniyang kalibre .45 habang hinahain ang warrant of arrest, kaya siya nabaril ng mga pulis.

Si Hadjail ay kabilang umano sa Lucky 9/Ajang-Ajang at gun-for-hire na may kinalaman sa ilang kaso ng pagpatay sa Sulu at Tawi-Tawi, ayon sa PNP-SAF.--Ulat ni Leizel Lacastesantos

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC