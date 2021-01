Observation period matapos magpaturok ng COVID-19 vaccine, kasama sa planong proseso— health expert

MAYNILA - Tiniyak ng isang health expert na binabantayan talaga ang allergic reactions sa pagbabakuna lalo pa’t ang ituturok ay bagong bakuna kontra COVID-19.



Ayon kay Dr. Anna Ong-Lim, pediatric infectious disease expert, standard practice umano na pagkatapos mabakunahan ay dapat obserbahan ang pasyente ng 15 minuto bago payagang umalis ng clinic. Ito’y para masiguradong wala siyang kakaibang reaksyon.

“In the same way sa mga tatanggap ng COVID-19 vaccine kasama itong observation period sa ating magiging proseso,” sabi ni Lim sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.

Sabi ni Lim, na isa sa mga kasapi ng technical working group ng Department of Health, bibigyan ng sapat na panahon para maobserbahan ang bawat makatatanggap ng bakuna para masigurong hindi sila magkakaroon ng reaksiyon. Sakaling may maobserbahang allergic reaction, agad din silang mabibigyan ng gamot.

Pareho lang aniya ang mga karaniwang nararamdaman ng mga nagpapabakuna tulad ng pananakit sa injection site na puwedeng mamaga. Ang iba ay nakararamdam ng pananakit ng katawan at lagnat.

“But these are also quite common for all vaccines. Hindi siya necessarily dahil lang COVID vaccine ang itinurok doon sa pasyente,” sabi ni Lim.

Nauna nang naireport ang mga allergic reactions sa COVID-19 vaccines na gawa ng Pfizer-BioNTech at Moderna.

Pero para kay Lim, maganda na naiuulat na ito ngayon habang hindi pa nasisimulan ang pagbabakuna sa bansa nang mapaghandaang mabuti.

“That gives us the opportunity also bilang isang bansa na later pa makakatanggap ng bakuna na makapaghanda. Totoo naman na may mangilan-ngilan na talagang matindi ang reaksiyon. For those people, we will exercise extra precautions. Susulitin natin itong panahon na tayo ay na-delay para paghandaan ng mas maigi,” sabi niya.

Inaasahang darating sa bansa ang inisyal na dosage ng COVID-19 vaccine sa susunod na buwan.

Hindi rin naman dapat mangamba ang mga senior citizen na kasama sa prayoridad ng gobyerno na dapat na maunang maturukan ng COVID-19 vaccine.

“I would encourage anybody in this age group na once maging available ang bakuna sana magpabakuna na sila agad para masulit 'yung proteksiyon,” sabi ni Lim.

Ipinaliwanag niya na karamihan naman ng mga senior citizen na naturukan sa ibang bansa ay naging maganda naman ang reaksiyon sa bakuna.

“Sa ngayon, the only contraindication or talagang ipinagbabawal is severe allergic reaction to the first dose. Kung nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine at nagkaroon ka ng allergy, hindi lang 'yung kati-kati o kung anumang pamamaga, kung ‘di talagang nahirapang huminga. Ang tawag dito ay anaphylactic [shock], 'yung allergy to the point na nahirapan kang huminga, hindi ka na bibigyan ng second dose nun,” sabi niya.

Dagdag pa niya na kung nagkaroon na ng katulad na reaksiyon noon sa pagkain, gamot, o bakuna, pwede pa rin maturukan ng COVID-19 vaccine pero oobserbahan ng mabuti ang pasyente bago pauwiin.

Kasama naman aniya ito sa pagdadaanang screening questions ng bawat babakunahan dahil nasa ilalim pa lamang ng emergency use authorization ang mga bakuna.

“Bawat babakunahan hihingan ng consent, ipapaliwanag sa kanya bakunang matatanggap niya at pipirma siya na pumapayag siya and then saka siya babakunahan,” sabi niya.

Sa panahon ng screening, doon pwedeng magtanong ang pasyente para malaman kung dapat ba siyang maturukan.