Obligado bang magbigay-sustento ang humiwalay na magulang na walang trabaho?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Malaking suliranin para sa mga solo parent ang pag-aalaga at pagsusustento sa pangangailangan ng anak.

Dagdag kalbaryo pa sa kanila kung ang hiniwalayan na magulang ay hindi nagbibigay ng sustento.

Pero sa mga pagkakataong nawalan ng trabaho ang hiniwalayang asawa, maaari pa rin bang puwersahin ang pagbibigay nito ng perang kinakailangan para matugunan ang mga kailangan ng anak?

Sagot ng isang family lawyer, may paraan pa rin para makapagbigay ng sustento ang isang magulang kahit na nawalan ito ng trabaho, partikular na ngayong pandemya.

"Puwede ‘yan manggaling sa conjugal properties niyo. Properties ng mag-asawa. Kung wala pa rin maaaring may hiwalay na properties ang mga mag-asawa, 'yun pa rin ang panggagalingan ng suporta sa anak kasi lagi… We will always go back to the best interest of the child," ayon sa family lawyer na si Shyanne Juan-Monera sa programang "Sakto" ng Teleradyo.

Kasong kriminal ang maaaring ikaharap ng mga magulang na hindi magbibigay ng sustento sa anak. Nakasaklaw ito sa Violence Against Women and Their Children Act.

Ayon kay Juan-Monera, ang sadyang hindi pamimigay ng sustento ay maituturing na "economic abuse" na maaaring parusahan alinsunod sa batas.

Aniya, ang solo parent ang may pasya na magsampa ng kaso kung tingin niya gumagawa na ng economic abuse ang hiniwalayang asawa.

Prision correcional o pagkakakulong na 6 buwan hanggang 6 na taon at multang P100,000 hanggang P300,000 ang maaaring ikaharap ng mga ama na mapapatunayang hindi magbibigay ng sustento sa anak.

"Nasa tao na rin po 'yan, nasa magulang kung sa tingin niya masyadong matagal. This is actually economic abuse kung talagang ayaw lang, hindi dahil sa pandemya," ani Juan-Monera.

Aniya, sa huli ay korte pa rin ang susuri kung may mga batayan ba para sampahan ng kaso ang magulang na nasangkot sa ganitong mga sitwasyon.