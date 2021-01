MRT-3 depot sa QC binabantayan matapos magka-COVID-19 ang 42 empleyado

MRT-3 depot sa Quezon City. Jacque Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA - Nililimitahan na ang pagpasok ng mga empleyado sa depot ng MRT-3 na nasa ilalim ng isang mall sa Quezon City matapos tamaan ng COVID-19 ang 42 empleyado nito.

Sa bilang, 6 ang galing sa maintenance service provider, at 36 naman ay office personnel.

Naka-full PPE ang lahat ng naka-bantay sa lugar, na isang linggo nang nililimitahan at kinokontrol ang pagpasok ng empleyado.

Watch more in iWantTFC

Nasawi ang 1 staff nitong nakaraang linggo, at kasama sa nagkasakit sina director for operations na si Michael Capati at ang general manager na si Rodolfo Garcia na nasa intensive care unit ngayon.

Nag-umpisa ang hawahan sa isang asymptomatic na empeyado na nakipagpulong sa ilang staff sa depot.

Kalauna'y nakaramdam ang mga ito ng sintomas at nagpa-test.

Agad namang nagsagawa ng contact tracing at mass swab testing sa mga nakatalaga sa depot, ayon sa Department of Transportation.

Ayon kay Transportation chief Arthur Tugade, wala pang planong itigil ang operasyon ng MRT dahil wala namang stations personnel - o mga empleyadong may direct contact sa mga pasahero - ang nagpositibo sa virus. Nakahiwalay ang stations personnel sa mga nagtatrabaho sa depot.

Kung magkataon man na may mahahawahang stations personnel, dito na umano pagdedesisyunan kung pahihintuin ang biyahe ng MRT-3.

Maaalala na noong Agosto ay huminto nang 5 araw ang MRT-3 nang magpositibo sa COVID-19 ang higit 300 empleyado nito, kabilang ang 20 station teller.

Nakikipag-ugnayan na rin ang DoTr sa pandemic task force para ipasa ang test samples sa Philippine Genome Center para matukoy kung ang mga sample ay may bagong variant.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News