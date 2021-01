Mga namemeke ng swab test result maaaring makasuhan ng estafa

Reuters

MAYNILA – Patuloy na nakatatanggap ng mga reklamo ang Philippine National Police (PNP) ukol sa mga insidente umano ng pamemeke ng COVID-19 test results.

Sabi sa TeleRadyo ni PNP spokesperson Brig. Gen. Ildebrandi Usana, nakakakuha ng pekeng resulta ng COVID-19 test ang ilang indibidwal

dahil may mga koneksiyon sila sa ospital.

"Resulta po ito kasi ng ilan sa mga unscrupulous individuals na nakakonek din siguro sa ospital at nakaka-capture sila ng ilan sa mga information coming from these hospitals and clinics," ani Usana.

Nadiskubre rin ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM) na

mismong mga ospital at clinic pa ang nagbibigay ng mga papeles o impormasyon para sa pekeng test result.

Ayon kay Usana, dapat maging responsable ang lahat dahil nahaharap ang mundo sa pandemya at buhay ng tao ang nakataya rito.

"Maituturing po namin ito na isang scam o pamamaaraan para manloko na naman ng mga indibidwal," aniya.

Nagbabala si Usana na puwedeng kasuhan ng estafa ang mga mahuhuling gumagawa nito, lalo kung may nangyaring bayaran kapalit ng pekeng test result.

Sa ngayon ay naglalaro pa rin sa libo ang presyo ng pagpapa-swab test, na kinakailangan partikular na sa mga bibiyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa.