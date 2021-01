Medical clearance required na sa mga biyahero pa-Baguio, ilang parte ng Benguet

People walk along the Baguio Night Market which was opened on the evening of Dec. 1, 2020, more than 8 months after strict quarantine measures were implemented on the onset of the global COVID-19 pandemic. The opening however was short lived after Baguio City Mayor Benjamin Magalong quickly shuttered the operation right after midnight after complaints of lax observance of physical distancing from patrons. Jong Gasmena, ABS-CBN News

BAGUIO CITY - Ire-require na magpresenta ng medical clearance at medical certificate ang mga bibiyahe papuntang Baguio City at ilang lugar sa Benguet simula Pebrero 1.

Dahil sa UK variant ng COVID-19 na nai-report sa Mountain Province at La Trinidad, Benguet, nagkasundo ang mga alkalde ng Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay na ipatupad ang naturang requirement sa mga papasok o dadaan sa kanilang mga lugar.

Sa ngayon, kailangan lang magpakita ng ID o health declaration form para makapasok sa bawat bayan.

Reklamo ng mga mamamasada hinggil sa bagong patakaran, gagastos pa sila para makakuha ng medical clearance. Nagkakahalaga ng P200 hanggang P300 ang isang medical clearance.

Tatagal ang border control policy hanggang Pebrero 15 sa mga natukoy na lugar. Plano ring ibalik sa general community quarantine (GCQ) ang rehiyon ng Cordillera simula Pebrero 1, mula sa kasalukuyang modified GCQ status.

Aantayin pa ng mga lokal na pamahalaan ang iaanunsiyo ng Inter-Agency Task Force na guidelines sakaling matuloy ang GCQ.

Patuloy naman ang pagdagdag ng quarantine facilities sa Baguio City dahil nasa critical level na ang health-care utilization rate sa lungsod.

Sa buong Cordillera, aabot na sa 11,363 ang kaso ng COVID-19, kabilang dito ang 1,395 active cases.

Pinakaramami sa Baguio City na may 4,878 COVID-19 cases, sunod ang Benguet na may 4,080 at Kalinga na may 1,106, ayon sa huling tala ng Department of Health - Cordillera.

