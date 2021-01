Lasing na kapitbahay na nag-gate crash ng birthday party, nanaksak; 1 patay

MALALAG, Davao del Sur -- Pinagsasaksak ng kapitbahay ang isang mag-asawa sa Purok 3, San Roque, Barangay Baclayon sa bayan na ito Martes ng hapon.

Patay ang 62 taong gulang na magsasaka na si Romeo Roilo habang sugatan ang 60 taong gulang na asawa nito na si Maria Roilo.

Base sa report ng pulisya, nilusob ng kapitbahay na si Ando Cosme ang mga biktima sa kanilang bahay.

Masaya sanang nagdiriwang ang mag-asawang biktima sa kaarawan ng kanilang apo nang biglang dumating ang suspek na umano'y lasing noong panahong iyon.

Nagsasalita umano ng bastos si Cosme sa mga bisita kaya napagalitan ng babaeng biktima.

Umuwi si Cosme at bumalik sa birthday party na may dala na kutsilyo at pinagsasaksak at mag-asawa.

Kinasuhan na si Cosme ng murder, frustrated homicide, at attempted murder.

