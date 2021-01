Lalaki sugatan matapos hablutin ang cellphone at pagsasaksakin sa Sampaloc

MAYNILA - Isang 27-anyos na lalaki ang sugatan matapos mahablot ang kaniyang cellphone at pagsasaksakin sa Sampaloc, Maynila Huwebes ng hatinggabi.

Ayon sa awtoridad, naglalaro ng mobile game sa kanyang cellphone ang carwash boy na si Gian Kharlo Guardiardo sa kanilang bahay sa M. Dela Fuente Street nang isang lalaki ang bigla na lang hinablot ang kaniyang cellphone at tumakbo papuntang Loreto Street.

Humabol ang biktima pero nang abutan, may dala palang balisong ang suspek at pinagsasaksak ng tatlong beses ang biktima.

Sa follow up operation ng Lacson Police Precinct, naaresto ang suspek, sa tulong rin ng mga barangay.

Kinilala siyang si Joemarie Labdin, 33, at miyembro umano ng "Bahala na Gang".

Narekober sa kanya ang balisong at cellphone ng biktima.

Ayon kay Police Maj. Val Valencia, commander ng Lacson PCP, dati nang nakulong ang suspek sa kasong may kaugnayan sa droga at pagnanakaw.

Kasong robbery with serious physical injuries at illegal possession of deadly weapon ang isasampa laban sa kanya.