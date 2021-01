Isda, magandang alternatibo sa karne sa kabila ng pagsipa ng presyo ng bilihin - grupo

MAYNILA — Nagpaalala ang isang grupo na mainam ngayong alternatibo sa karne ang mga isda sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa pandemya at outbreak ng African swine fever sa bansa.

Ayon sa grupong Tugon Kabuhayan ngayong Huwebes, magandang pagkuhanan ng sustansya ang mga isdang bangus at tilapya, lalo na’t sumipa ang presyo ng karneng baboy at manok dahil sa kakulangan ng suplay nito.

“Per capita, Filipinos consume about 60 kilos of meat protein per year. Sixty percent of that, or roughly 36 kilos, come from fish, according to government data. Hence, fish – like bangus and tilapia – can be a real ‘life saver’ especially for low income families,” anang grupo sa isang pahayag.

BASAHIN:

Umaabot na sa P400 kada kilo ang presyo ng baboy, ayon sa monitoring ng Department of Agriculture (DA). Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), 70 porsiyento o 4.5 milyong baboy ang nawala sa Luzon dahil sa African swine fever.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

Nasa 1.5 milyong baboy na lang kasi umano ang natitirang na nanganganib na ring maubos.

Samantala, nasa P120 ang presyo ng tilapia at P170 naman ang bangus. Mas mababa rin daw ang presyo ng mga naturang isda kaysa sa galunggong, na nasa P200 hanggang P260, sabi ng grupo kung saan Convener ang dating pinuno ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Atty. Asis Perez.

Kumpiyansa naman ang grupo na bababa pa ang presyo ng mga isda sa mga susunod na buwan nang hanggang P60 kada kilo dahil sapat umano ang suplay ng mga ito.

Aabot naman daw sa P110 hanggang P120 ang magiging presyo ng tilapia sa Pebrero o Marso.

"We strongly urge the public to buy more affordable and locally produced bangus and tilapia. Patronizing these commodities will encourage production which will further stabilize supply and fish prices," sabi ng grupo.

“Data shared by fish producers from Taal and Pampanga show that tilapia farm gate price is starting to exhibit a downward trend. Price of tilapia is expected to further dip starting April,” paliwanag nito.

“Prices of all fish are expected to decrease as more fish become available as the closed season of [galunggong] will end on Jan. 31,” dagdag nila.

Nanawagan naman ang grupo na paigtingin pa ng gobyerno ang pagsuporta sa “aquaculture” para mapadami pa ang produksyon ng mga isda. Ito anila'y sa pamamagitan ng sustainable na paggamit sa mga lawa, dams, at reservoirs para sa aquaculture production.