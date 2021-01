Intel official sinibak dahil sa maling NPA list

Sinibak ngayong Huwebes ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa puwesto ang deputy chief of staff for intelligence ng Armed Forces of the Philippines (AFP) dahil sa maling impormasyon tungkol sa mga taong iniuugnay sa New People's Army (NPA).

Sa isang pahayag inanunsiyo ni Lorenzana ang pagkakasibak kay Maj. Gen. Alex Luna.

Sa Facebook post kasi ng opisina ni Luna, pinangalanan ang mga dating estudyante ng University of the Philippines (UP) na naging miyembro umano ng NPA at napatay o nahuli ng mga awtoridad.

Pero napatunayan ng ilang mga nasa listahan sa pamamagitan ng isang online reunion na buhay at malaya sila.

Ayon kay Lorenzana, ang pagsasawalang-bahala ni Luna ay nagdulot ng kalituhan at kasiraan ng reputasyon.

Hindi raw ito dapat pinapalagpas at dapat managot ang mga taong sangkot sa pagkakamali.

Nagpasalamat ang abogadong si Rafael Aquino, isa sa mga binansagang NPA, sa ginawa ni Lorenzana pero sinabi rin niyang may pangamba pa rin siya dahil sa nangyari.

Nangyari ang paglalabas ng listahan kasunod ng pagputol ng Department of National Defense sa kasunduan kasama ang UP, na nagbabawal sa mga police at military operation sa UP campuses nang walang pahintulot mula sa administrasyon ng pamantasan.

Ipinanawagan naman ng UP community ngayong Huwebes na dapat ibalik ang kasunduan.

Hiniling ng student, faculty at staff regents sa UP Board of Regents na igiit ang academic freedom ng unibersidad, at labanan ang mga banta ng militarisasyon ng campus.

Nagpahayag din ng pagkabahala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa patuloy na red-tagging, kasama na ang ilang Katolikong paaralan.

"It was really ridiculous and we’re glad that these universities banded together and came up with a collective statement in order to question that kind of red-tagging," ani CBCP Vice President Pablo David.

Ipinaalala naman ng CBCP na may demokrasya pa ring umiiral sa bansa at dapat patuloy na maging kritikal ang taumbayan.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News