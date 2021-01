Ex-konsehal ng Taguig patay matapos paulanan ng bala sa labas ng bahay

MAYNILA—Patay nitong Huwebes ang isang dating konsehal ng Taguig City matapos paulanan ng bala ng 3 riding-in-tandem.

Nangyari ang insidente sa labas mismo ng bahay ng biktimang si Richard Paul Jordan sa Barangay Ibayo Tipas.

Pasado alas-10 ng umaga nang dumating si Jordan sakay ng isang pulang kotse. Unang bumaba ang kaniyang girlfriend sa tapat ng kanilang bahay.

Matapos pumarada ni Jordan at bumaba ng sasakyan, agad sumulpot ang isang motorsiklo at bumaba ang angkas nito at binaril ng malapitan si ang biktima.

Nakatakbo pa siya papunta sa loob ng garahe pero dumating din ang dalawa pang motorsiklo at binaril si Jordan hanggang sa bumulagta sa garahe.

Agad tumakas ang mga salarin papunta sa direksyon ng Barangay Lingid Tipas.

Sinubukan pang i-revive ang biktima sa pagamutan pero binawian din ng buhay dahil sa 8 tama ng bala sa katawan.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more in iWantTFC