COVID-19 vaccine ng AstraZeneca, OK na para sa emergency use: FDA

Dado Ruvic, Reuters/File

MAYNILA - Inaprubahan na ng Food and Drug Administration (FDA) ngayong Huwebes ang emergency use authorization (EUA) ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine ng kompanyang AstraZeneca at Oxford University mula United Kingdom.

Ito ang ika-2 bakunang nabigyan ng EUA - na rekisito para gamitin ang bakuna sa loob ng bansa - matapos mabigyan ng awtorisasyon ang Pfizer-BioNTech noong Enero 14.

Tatlong linggong in-evaluate ang bakuna, na may 70 porsiyentong efficacy rate sa unang dose.

"After a thorough review of the currently available data by our medical and regulatory experts, the FDA is granting an emergency use authorization to the COVID-19 vaccine AstraZeneca," ani FDA Director General Eric Domingo.

Ayon sa FDA, napatunayang ligtas at 70 porsiyentong epektibo ang unang dose ng AstraZeneca laban sa COVID-19. Bukod dito, lumalabas na epektibo rin ito bilang proteksiyon laban sa mga malubhang sintomas ng sakit.

"'Yung data naman ng AstraZeneca shows that it is very good in preventing severe COVID-19. Halos 100 percent din. Kaya lang siyempre medyo maliit pa ang datos nila at maa-update pa yan as we get more data on the people included in the clinical trial," ani Domingo.

Susundin umano ng Pilipinas ang standard na paggamit ng full dose, at isa pang dose matapos ang 4 hanggang 12 linggo.

Napatunayan umano sa pag-aaral ng AstraZeneca na nagiging mas epektibo ang bakuna dahil sa mas mahabang agwat ng pagtuturok sa ika-2 dose.

Lumabas din na wala ding seryosong side effects ang bakuna.

"Ang nakitang adverse effects niya are all very mild. Very similar to getting any flu injection na karamihan ay pananakit sa lugar ng injection, kaunting sinat, kaunting sakit ng ulo that are all transient and easily managed," ani Domingo.

Sa kasalukuyan, nasa 17 milyon doses ang supply deal ng mga local government units at private sector na AstraZeneca, na sinasabing mas madaling gamitin kaysa sa Pfizer dahil hindi nito kinakailangan ang ultra-cold freezer.

Sinusuri rin ngayon ng FDA ang EUA application ng Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia, Sinovac ng China, at ang Covaxin ng Bharat Biotech mula India.

Matagal nang inaprubahan ang clinical trial application ng Sinovac, Clover Biopharmaceuticals ng China at Australia at Janssen ng Johnson and Johnson.

Ayon sa Department of Science and Technology (DOST), hinihintay na lang nilang sumagot sa naitakdang trial sites ang ilan sa mga kompanya para masimulan na ito.

"They have to respond back na, 'yes those sites are okay.' In that particular step, only Sinovac and Janssen have submitted their confirmation. Clover has not responded yet," ani Jaime Montoya, executive director ng DOST-Philippine Council for Health Research and Development

Wala pa ring napipiling bakuna ang solidarity trial ng World Health Organization bagaman maaaring magsimula rin ito sa Pebrero.

"As of now, wala pa tayong definite date. We foresee it will happen sometime in February, maybe 3rd or 4th week in February. Once WHO sends us the protocol, it still has to be reviewed by the FDA," ani Montoya.

Umaasa ang DOST na masimulan na ang mga clinical trial para hindi sumabay sa mismong rollout ng national vaccination program ng gobyerno.

— Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News