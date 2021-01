Contact tracing sa Bontoc dahil sa UK variant, puspusan na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Puspusan na ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng umuwing overseas Filipino worker noong Disyembre na nagpunta sa Mountain Province matapos ang 12 nagpositibo sa UK variant ng coronavirus disease (COVID-19) sa bayan ng Bontoc.

Ayon kay Dr. Ruby Constantino, direktor ng Center for Health Development ng Cordillera Administrative Region (CAR), 8 OFW ang umuwi pa-Mountain Province.

Galing ang mga ito sa Hong Kong, South Korea, Japan, Singapore, at Switzerland - na pawang nakapagtala ng mga kaso ng UK variant.

Sa bilang, 2 ang nagpunta sa Bontoc, kung saan nakita ang cluster ng UK variant.

"'Yun 'yung tine-trace namin, kung nasa'n na 'yung dalawa na 'yun. Mayroon na kaming pangalan. Up to this time hindi pa ma-identify kung saan ba talaga galing 'yung UK variant," ani Constantino.

Aabot sa 645 na first, second, at third generation contacts ng mga nagpositibo sa variant ang natunton ng mga awtoridad sa CAR.

Lahat sila ay naisailalim na sa swab test at inaasahang lalabas ang resulta ng RT-PCR test sa Biyernes. Ayon kay Constantino, walang sintomas ang lahat ng na-contact trace nila sa ngayon.

"Ngayon, may teams kami na from the other regions. They are already anticipating na just in case lumabas ang result na they will help the LGU in contact tracing," ani Constantino.

Bagama’t may cluster na ng UK variant sa Bontoc, sinabi ni Constantino na sa ngayon, kaya pa ng mga ospital na mag-accommodate ng pasyente. Iyon nga lang, nakakita rin sila ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng UK variant.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News