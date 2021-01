Alkalde ng Naujan, Or. Mindoro, nais paimbestigahan ang paglutang ng mga patay na baboy

Ang tanggapan ng Philippine Coast Guard ang isa sa mga opisinang personal na binigyan ng sulat ni Naujan Mayor Mark Marcos para humiling ng agarang imbestigasyon hinggil sa paglutang ng mga patay na baboy sa dalampasigang sakop ng kanilang bayan. Larawan mula kay Naujan Mayor Mark Marcos

NAUJAN, Oriental Mindoro - Personal na dinala ni Naujan Mayor Mark Marcos sa iba't ibang ahensiya ng pamahalaan ang kaniyang mga sulat kaugnay sa agarang pagsasagawa ng imbestigasyon sa paglutang ng mga patay na baboy sa dalampasigan ng kanilang bayan mula pa Lunes.

Ang mga liham ay dinala ni Marcos sa tanggapan ng Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources (DENR) Mimaropa, Provincial Agriculture, at maging sa Governor’s office ng lalawigan.

Kalakip ng kaniyang liham ang incident report tungkol sa mga patay na baboy na nakitang nakalutang sa karagatang sakop ng bayan ng Naujan.

Ayon kay Marcos, umabot na sa 17 ang bilang ng natagpuang patay na baboy na ang iba ay naaagnas na.



Pahayag ni Marcos, ang insidente ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga residente, partikular na sa hog raisers. Naging dahilan rin umano ito para umiwas ang mga residente sa pagkain ng karne ng baboy at isda.

Nais ng alkalde na magsagawa ng agarang imbestigasyon para malaman kung sino ang responsable at mabigyan din ito ng karampatang parusa, base sa environmental violations.

- Ulat ni Andrew Bernardo

