ALAMIN: Mga dapat abangan sa Valentine's concert ni Regine Velasquez

MAYNILA – Todong concert experience ang ipinapangako ni Asia’s Songbird Regine Velasquez-Alcasid sa kanyang pinakamalaking worldwide digital concert na "Freedom" na gaganapin sa Valentine’s Day.

"Nu'ng umpisa hindi ko ma-imagine how I would perform for the people at home, how do I do it, but I guess parang isipin ko pa rin na nasa stage ako talaga, ibibigay mo pa rin 200 percent of yourself," aniya.

Full band setup pa rin ang kanyang concert, apat ang kanyang wardrobe changes, at may special guest na first time umano niyang makakasama sa concert stage.

Aminado si Velasquez na nakaramdam siya ng insecurities ngayong nagkakaedad na siya at nagdatingan ang mga baguhan.

Pero malaking bagay aniya na buo at buhay na buhay pa rin sa kanyang pagkatao ang pagkanta.

"I am singer, first and foremost. So nu'ng bumalik ako ng ABS that is all I wanted to do, I just wanted to sing and I just kept singing. And I just told the bosses, na gustong gusto ko lang pong kumanta," ayon sa singer.

Mapapanood ang "Freedom: The Regine Velasquez-Alcasid Digital Concert" worldwide sa Araw ng mga Puso via ktx.ph, iWant-TFC at

TFC IPTV.

–Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News