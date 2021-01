3 lalaking tinuturong sangkot sa iba-ibang nakawan, tiklo sa Parañaque

MAYNILA - Positibong kinilala ng ilang biktima ng pagnanakaw ang 3 lalaki na inaresto ng mga pulis sa Bgy. Sun Valley, Parañaque (nitong Miyerkoles) dahil sa pagkasangkot sa mga kaso ng motornapping at theft sa lugar.

Ayon kay Police Maj. Fernando Carlos, commander ng Paranaque Police Sub-station 7, hinuli ang mga lalaki na edad 30, 30, at 33 sa Dampa Sun Valley matapos ituro sila sa pulis ng concerned citizen.

Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

Pawang taga-iba-ibang sitio sa barangay ang mga lalaki at walang trabaho.

Sinabi sa mga pulis na sangkot ang grupo sa pagtangay ng motorsiklo at panghahablot ng cellphone, na kinumpirma ng mga nagpakilalang biktima.

Nakumpiska sa grupo ang isang sumpak, isang caliber .38 na baril at replica ng caliber .45.

Nakuha rin ang isang folding knife at 2 sachet ng hinihinalang shabu.

Nadiskubre rin ang 12 ID at banking card ng posibleng biktima ng pagnanakaw.

Nang tanungin ng media, tumangging magkomento ang grupo sa paratang.

Sabi ng isang lalaki, hindi sa kanya ang baril pero isasauli pa lang ito nang maabutan ng pulis.

Habang inaayos ang reklamo ng mga biktima, pakakasuhan muna ang grupo ng illegal possession of firearms and ammunition, possession of illegal drugs, at possession of bladed weapon.

Nananawagan din ang pulisya sa mga ibang biktima ng pagnanakaw sa lugar na makipag-ugnayan sa kanila para sa imbestigasyon.