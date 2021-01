2 dawit sa gun-running timbog sa Isabela

Naaresto ng mga awtoridad nitong Miyerkoles ang 2 lalaking sangkot umano sa gun-running o ilegal na pagbebenta ng mga baril sa bayan ng Ramon, Isabela.

Kinilala ng mga awtoridad ang mga suspek bilang sina alyas "Pepe," isang 69 anyos na pintor, at "Lando," 47 anyos na construction worker.

Ayon kay Police Maj. Romnick Subia, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa karatig-lungsod na Santiago, naaktuhan ang mga suspek sa pagbebenta ng kalibre .45 na pistol na kalauna'y nalamang hindi pala lisensiyado.

"'Yong baril daw ay galing sa ex-army. Hindi naman masabi kung sino... Wala pong kaukulang dokumento," ani Subia.

Nakatakas naman ang isang kasamahan ng mga suspek.

Batay sa intelligence report ng CIDG-Santiago, kabilang ang 2 suspek sa bagong tatag na criminal gang na nago-operate sa Ramon.

Nagbabala ang mga awtoridad sa mga nagtatangkang bumili at magbenta ng mga hindi lisensiyadong baril.

"Risky po 'yan, kasi kahit na lisensyado po 'yong baril at binenta mo sa taong walang LTOP o 'yong license to own and posses firearms, illegal pa rin 'yan," ani Subia.

Kinasuhan ang 2 suspek ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law.

-- Ulat ni Harris Julio

