Duterte inaasahang dadalo sa rally kontra Cha-cha

Isinara na ang ilang kalsada malapit sa Rizal Park sa Davao City kung saan isasagawa ang prayer rally ngayong Linggo.

Ilang LED screens din ang inilagay sa bawat kanto ng San Pedro Street. Abala naman sa pag-set up sa stage at sa mga tent na standby area ng mga dadalo.

Ayon sa mga organizer, dadaluhan ito ng nasa 50,000 na tutol sa People's Initiative para sa Charter Change.

Inaasahang dadalo rin si dating pangulong Rodrigo Duterte sa prayer rally.

Magpapakalat naman ang Davao City Police ng nasa mahigit 300 na uniformed personnel para sa mas mahigpit na seguridad.

Simula kahapon, nagsagawa rin ng libreng t-shirt printing ang ilang grupo. Iniimprenta nila ang mga katagang "Dabwenyos are Not for Sale".

Ito ang isusuot ng mga dadalo sa prayer rally bukas. - ulat ni Hernel Tocmo