Babae sugatan matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang motorsiklo

MANILA — Sugatan ang isang babaeng angkas ng motorsiklo matapos mabangga ng SUV sa Quezon City nitong Biyernes ng gabi.

Naabutang nakahandusay ang babae sa kalsada.

Pagdating ng mga rescuer, inalalayan at isinakay siya sa rumespondeng ambulansya at dinala sa pagamutan.

Ayon sa mga nakakita, tumilapon ng nasa 4 na metro ang babae at motorsiklo matapos mabangga ng SUV.

Agad na tinulungan ng ilang rider ang babae para hindi matamaan ng dumadaang sasakyan.

“Tumilapon siya at ang na-sustain niyang injury ay abrasion at may pain siya sa knee at swelling sa kanyang ankle. Baka na-sprain. So far, okay naman siya,” sabi ni Ella Papa, rescuer mula MMDA.

Dagdag ni Papa, hindi magalaw ng babaeng biktima ang kanyang kaliwang kamay na sumalo sa pagkahulog niya.

“SUV daw (ang nakabangga),” sabi niya.

Sabi ng rider ng motorsiklo na si Alvin Bagarinao na asawa ng biktima, mabagal lang ang kanilang takbo at pakanan sana siya mula sa Elliptical Road papuntang East Avenue nang bigla silang mabangga.

Galing Caloocan ang dalawa na papunta sana sa Batangas, dagdag niya.

“Paliko kami eh. Ngayon, biglaan ang pangyayari. Dahan-dahan lang ang pagtakbo namin kasi papaliko kami,” aniya.

Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng SUV na nagkagasgas sa bumper.

Sinabi ni Bagarinao na nagkaaregluhan na sila ng driver ng SUV.

Samantala, humihingi tulong si Bagarinao kung sinuman ang nakapulot ng kanyang OR-CR na maibalik sa kanya matapos umanong mahulog habang binabaybay ang bahagi ng Commonwealth pagkatapos ng insidente.