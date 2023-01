Libreng libing para sa mga mahihirap na pamilya isinusulong

MAYNILA -- Naghain si Sen. Raffy Tulfo ng panukalang batas na naglalayong magbigay ng libreng libing para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino sa buong bansa.

“In the Philippines, funeral and burial services can range from 10,000 to hundreds of thousands of pesos. As such, many poor families are not only wracked with grief but also deep financial stress that may even lead them to borrow funds from lenders with high-interest rates,” nakalagay sa explanatory note ng Senate Bill No. 1695.

Sa ilalim ng SB No. 1695, kasama sa benepisyo ang paghahanda ng mga dokumento ng libing, pag-embalsamo, paglilibing, o cremation.

Ang mga akreditadong punerarya ay dapat magbigay ng kabaong o urn.

Ang halaga nito ay puwede nilang ireumburse sa regional office ng Department of Social Welfare and Development.

Ang mga makikinabang sa panukalang batas ay ang mga pamilya na ang pinagsamang kabuuang kita ay hindi lalampas sa P15,000 bawat buwan, at walang sariling ari-arian, o sasakyan.