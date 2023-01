MAYNILA — Natagpuang palutang-lutang ang isang sako na may lamang chop-chop na katawan ng lalaki sa Manila Harbour Centre Port Services, Mel Lopez Blvd, Barangay 128, Tondo, Maynila.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Manila Police District ngayong Biyernes, itinawag sa MPD Station 1 na may nakitang palutang-lutang na sako at hinihinalang may nakasilid na bangkay.

Agad na nagtungo sa lugar ang SOCO at mga tauhan ng MPD Homicide division.

Nang buksan ng mga awtoridad ang sako, tumambad sa kanila ang chop-chop na katawan ng lalaki.

Iniimbestigahan pa ng MPD ang insidente at sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ng natagpuang chop-chop na katawan.