5 patay sa pananambang sa Zamboanga del Norte

Ang kotse ng mga biktima na pinagbabaril sa Sirawai, Zamboanga del Norte nitong Huwebes, Enero 26. Kuha ni Lovely Grace Fajardo

Lima ang patay matapos silang tinambangan ng mga hindi pa kilalang salarin sa bayan ng Sirawai, Zamboanga del Norte nitong Huwebes ng hapon.

Ayon sa mga awtoridad, pauwi ang mga biktima lulan ang isang sasakyan nang pagbabarilin sila sa Barangay Piña.

Kasama sa mga nasawi ang chairman ng Barangay Balubuan na si Ali Manangca. Dalawang iba pa ang sugatan.

“The two victims are now undergoing an operation,” ani P/Col. Glenn Dulawan, provincial director ng Zamboanga del Norte Police Provincial Office.

Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin, na tinutugis na ng mga awtoridad.—Ulat ni Dynah Gay Diestro