MAYNILA—Nilatag ni Partido Lakas ng Masa vice presidential aspirant Walden Bello nitong Miyerkoles ang kanyang plano para maayos ang public transport system ng bansa.

Sa isang Ask Me Anything session sa Reddit, sinabi ni Bello na kinakailangang tanggalin sa pagmamay-ari ng dayuhan ang mass transit ng bansa at pondohan ito sa pamamagitan ng kanilang minumungkahing wealth tax.

"Kailangan talaga ng isang mahusay na plano para sa mass transit lalung-lalo na 'yung MRT. Ang isang people's government lang ang makakagawa nito, at hindi mga foreign investor na magiging beneficiaries nung napasang Public Services Act sa Senado, na magbibigay sa kanila ng 100 percent ownership," ani Bello.

"Dapat mapondohan ito sa pamamagitan ng pagtaas ng buwis sa mga bilyunaryo, hindi sa lubos na pag-utang sa mga foreign banks na gaya ng ginagawa ng kasalukuyang administrasyon."

Giit ni Bello na dapat ay maging maayos ang koordinasyon ng iba't ibang moda ng transportasyon para maging mabilis ang daloy ng trapiko.

"Dapat may isang plano na kinukunekta 'yung MRT sa iba-iba pang modes of transportation gaya ng bus, jeepney, motorsiklo, at tricycle kasi ngayon walang koordinasyon dito," saad ng vice presidential aspirant.

"Dapat may kontrol sa numero ng mga kotse na nasa kalsada kasi ang walang control sa pag-iimport at registration ng kotse ang number one cause ng napakatinding trapik sa Metro Manila."

Aniya, kinakailangang babaan ang presyo ng singil sa mga commuter at taasan din ang sahod ng mga nagtatrabaho sa sektor ng public transport.

" ’Yung singil sa mga ating commuter ay kailangang mababa at dapat may subsidy ’yung sistema. Muli, kailangang mapondohan ito ng pera galing sa buwis sa mayayaman," dagdag pa niya.

“Kung nagawa ng bansa tulad ng Thailand at Indonesia ito, bakit hindi natin maaaring gawin? Ngayon, No. 1 na tayo sa trapik sa Southeast Asia. Ang problema ay hindi pondo, kundi katakut-takot na mismanagement at kawalan ng plano. Dapat protektahan at taasan ang sahod ng mga tricycle, jeepney, bus drivers at MRT workers."

Isa si Bello sa mga vice-presidential aspirants na nakasama sa national ballot sa darating na halalan sa Mayo kasama ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, Senate President Vicente "Tito" Sotto III, Sen. Francis Pangilinan, Buhay party-list Rep. Lito Atienza, Dr. Willie Ong, Rizalito David, Manny Lopez, at Carlos Serapio.

