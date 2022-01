MAYNILA - Nakikita ng UP Pandemic Response Team na sa Marso pa babalik sa pre-omicron level ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas.

Paliwanag ni Prof. Jomar Rabajante na sa Marso pa huhupa ang mga kaso base sa kanilang projection. Mabilis din umano ang pagbaba ng kaso base sa case counts at hospitalization.

Halimbawa aniya noong Enero 15 ay nasa 650 critical care beds ang okupado. Pero ngayon, bumaba na umano ito sa 573.

May indikasyon ding bumababa ang hospitalization rate bagama't hindi kasingbilis ng pagbaba ng critical care rate.

Sabi rin ni Rabajante na dapat tutukan ang pagdami ng kaso sa mga probinsiya at mag-ingat sa paggalaw ang mga tao lalo't ipagdidiriwang ang Chinese New Year at Valentine's Day.

"Ang laban talaga ngayon nasa provinces, kasi marami sa provinces ay less ang vaccination coverage at less ang healthcare capacity," ani Rabajante

"For the Cordillera itself, sa region, medyo tumaas ang ICU occupancy. Kailangang tutukan din ang Region 5. Talagang nag-increase ang ICU occupancy sa Region 5 at isa sa mga kailangan tingnan din natin sa Mindanao, sa Davao, nag-increase ang ICU occupancy, from 87 to 143. Kailangan tutukan ang BARMM kasi more than 80 percent, based sa datos ng DOH, more than 80 percent ICU occupancy and sila yung may less vaccination coverage," dagdag niya.

Para naman kay Dr. Maricar Limpin na pinuno ng Philippine College of Physicians, hindi pa rin kakayaning magpadala ng health workers mula Metro Manila sa ibang rehiyong nakakaranas ng omicron surge.

"The government might not be able to do that because we're still seeing a lot of cases here in Metro Manila, although some could be seeing less cases. We are also seeing a lot of non-COVID cases," ani Limpin.

