MAYNILA - Inendorso ng 3 komite ng Senado para aprubahan ng kapulungan ang panukala hinggil sa paglikha ng special court na maglilitis sa mga pulis na maaakusahan ng pag-abuso sa kapangyarihan.

Ito ang panukalang Police Courts Act o Senate Bill No. 2331 na isinumite ng Senate Committee on Justice and Human Rights, Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Finance.

Sa ilalim nito, magtatalaga ang Korte Suprema ng magiging police law enforcement court o police court mula sa hanay ngayon ng mga metropolitan, municipal at regional trial court.

Ito ang maglilitis sa mga pulis na nahaharap sa kasong kriminal at administratibo dahil sa kanilang aksyon sa loob at labas ng kanilang duty gaya ng paglabag sa rules of engagement at mga police protocol, maliban na lang kung may kaso ring katiwalian na hurisdiskyon ng Sandiganbayan.

Itatalaga rin ng Supreme Court ang isa sa mga dibisyon ng Court of Appeals para maglitis sa magiging apela ng mga pulis o ng nag-aakusa.