Isinusulong ng Department of Tourism (DOT) na buksan ang bansa sa mga foreign tourist mula sa non-visa countries na nasa "green list."

Ito'y para sumigla ulit ang industriya ng turismo na labis na naapektuhan ng mga paghihigpit sa muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

"Dapat magbubukas na tayo noong December 1 from visa-free countries galing sa green list... tapos nagkaroon ng omicron [variant] so na-temporarily suspend," ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

"So hihingin namin ulit na baka puwedeng magbukas ulit," ani Puyat, na nais umanong magsimula ang pagbubukas sa Pebrero.

Sa datos ng DOT, mula sa 12.80 porsiyentong ambag ng turismo sa gross domestic product noong 2019, bumagsak ito sa 5.40 porsiyento noong 2020.

Aabot naman sa higit 1 milyong tourism worker ang nawalan ng trabaho noong 2020.

"Unlike before na hindi tayo vaccinated eh fully vaccinated na tayo with booster," anang kalihim.

Kailangan pang aprubahan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang panukala ng DOT.

Ikinatuwa ng ilang tourism worker gaya nina Timothy Tocop at Lowell Gacilo ang panukala ng DOT.

"Okay lang po sa akin, lalo na din po doon sa mga bumababa na rin po na case from other countries, para naman ma-boost, tumaas 'yong economy," ani Tocop, na nagtatrabaho sa Boracay.

"There is reservation for health reason. Baka mag-surge 'yong COVID, but kailangan natin gawin. Otherwise, 2 years na kaming ganito," sabi naman ni Gacilo.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

