Hamon ng COVID-19 tumindi sa mga probinsiya

Matapos mag-peak ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR), tumindi ang hamon sa mga probinsiya, na sila namang nakakaranas ng pagtaas ng mga bilang ng nahahawahan ng sakit.

"Ang laban talaga ngayon nasa provinces, kasi marami sa provinces ay less ang vaccination coverage at less ang health care capacity," sabi ni Jomar Rabajante ng University of the Philippines Pandemic Response Team.

Ayon kay Rabajante, kabilang sa kanilang tinututukan ang Cordillera Administrative Region at Bicol Region, kung saan tumaas ang occupancy o paggamit ng mga intensive care unit (ICU).

Sa Bangsamoro, na may pinakamababang COVID-19 vaccination coverage, 86 porsiyento nang okupado ang mga ICU bed.

Tumaas din umano ang ICU occupancy ng Davao Region at Soccsksargen.

Omicron

Samantala, mas tumibay pa ang ebidensiya na omicron ang pinakalaganap na variant ng COVID-19 sa Pilipinas.

Base sa pinakahuling batch ng genome sequencing, mula 677 samples, 618 ang nakumpirmang tinamaan ng omicron variant, ayon sa Department of Health (DOH).

May 35 namang tinamaan ng delta variant, na minsan na ring nagdulot ng malalang surge ng COVID-19 sa Pilipinas.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang DOH ng 18,191 bagong kaso ng COVID-19, ang ikatlong sunod na araw na mas mababa sa 20,000 ang bilang ng mga bagong kaso.

Dahil dito, umakyat sa 3,493,447 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 226,521 ang active cases.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News