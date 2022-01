Watch more on iWantTFC

Tuloy na ang pagbabakuna sa mga may edad 5 hanggang 11 sa Pebrero 4.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, hindi bababa sa 24 na ospital at non-hospital-based vaccination site ang bubuksan sa National Capital Region.

Inaasahang dadating ang supply ng mga bakunang specially formulated o ginawa para talaga sa naturang age group 2 araw bago ang roll-out.

Dahil dito, nagpaalala si Dr. Ted Herbosa na kung hindi pa 5 taong gulang ang anak, huwag ipilit na mabakunahan ito.

Hindi sapat ang pag-aaral para masabi kung ano ang epekto ng bakuna sa mga mas bata sa 5 taon, ani Herbosa, na adviser ng National Task Force Against COVID-19.

Ayon kay Herbosa, mahalaga ring sabihin ng mga magulang sa bakunahan kung may history ng allergic reaction ang anak.

"The physician will asses if the risk is worth it," ani Herbosa.

"If you had a severe reaction to a previous vaccine, because children also get other vaccines... then you might not be a candidate for this vaccine."

Pero nilinaw ni Herbosa na mas malaki pa rin ang benepisyo ng pagbabakuna para sa mga bata kompara sa maaari nitong maging side effects.

Naniniwala si Dr. Maricar Limpin, president ng Philippine College of Physicians, na maiging protektahan ang mga mas bata laban sa COVID, lalo't mas maraming mga bata ang tinamaan sa nagdaang pagsipa ng mga kaso.

"We know that more children have been affected by this omicron surge compared to the previous surges, so really this is already high-time to give [vaccines] to our children. I hope parents will really bring them," ani Limpin.

Dagdag-proteksiyon din kasi ang bakuna laban sa "long COVID" o pagdanas ng mga sintomas ng COVID-19 kahit tapos na ang infection period.

"If you have long COVID, the child cannot go into sports, ballet, dancing... and that's what kids want to do," paliwanag ni Herbosa.

Pinayo rin ni Herbosa sa mga magulang na kausapin na ang mga anak para maihanda sila sa bakuna.

Hindi dapat gamiting panakot ang bakuna sa mga bata, ani Herbosa.

Gaya ng pagbabakuna sa edad 12-17, kailangan samahan ng mga magulang ang kanilang mga anak para pumirmang pinahihintulutan nilang bakunahan ang bata.

Maaari ring kailanganin ang ilang dokumento sa pagbabakuna.

"Recommendation is the PSA birth [certificate] or some equivalent that proves the child is 5 to 11 years old," ani Herbosa.

Isinasapinal pa ng gobyerno ang guidelines para sa pagbabakuna sa nasabing age group.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News

