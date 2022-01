Isang 22-anyos na buntis ang patay at sugatan naman ang kaniyang ina matapos sila pagtatagain ng lalaking ka-live-in ng ina sa bayan ng Aroroy, Masbate.

Ayon sa mga awtoridad nitong Miyerkoles, nagtatalo ang 27-anyos na suspek at ang 42-anyos na ka-live-in niya sa bahay nila sa Purok Baybay, Brgy. Puro pasado alas-5 ng hapon nitong Lunes. Nagkataon na bumisita ang buntis na anak sa lugar ng 2.

Narinig niya umanong nagtatalo ang kaniyang ina at ang kinakasama nito kaya pumunta siya para umawat pero naabutan niya na pinagtataga ng itak ang kaniyang nanay.

Dala umano ng selos, galit at kalasingan, pinagtataga rin ng suspek sa leeg at mukha ang buntis at pinutulan pa umano ng mga daliri. Agad siya binawian ng buhay, ayon sa pulisya.

Tumakas ang suspek matapos ang krimen. Tinutugis na siya ng mga awtoridad.

Nakaburol na ang biktima habang nasa kritikal na kondisyon ang kaniyang ina dahil sa tinamong sugat sa leeg at iba pang bahagi ng katawan.

Nanawagan ang pamilya ng mga biktima ng tulong pinansyal dahil sobrang kapos daw sila at kailangang maipalibing ang nasaw. Wala umano rin silang panggastos sa pagpapagamot ng kanilang nanay. — Ulat ni Aireen Perol-Jaymalin

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC