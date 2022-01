Bukod sa tinapay: Delata, kape, noodles may taas-presyo din

MAYNILA — Sangkaterbang basic goods gaya ng ilang brands ng sardinas, gatas, kape at instant noodles ang pinayagang magtaas-presyo ng Department of Trade and Industry (DTI).

Kabilang dito ang mga sumusunod:.

Pinoy tasty

Pandesal

Sardinas

Canned meat

Gatas

Kape

Instant noodles

Sabon (panligo at panlaba)

Bottled water

Kandila

Battery

Asin

Hanggang 6 percent ang pinayagang dagdag-presyo.

Sumatutal, 73 sa mahigit 200 shelf-keeping units o produktong binabantayan ng gobyerno ang pinayagang magtaas-presyo.

Ngayong araw inilathala ng DTI ang bagong suggested retail price ng mga produkto.

"Effectivity is actually immediately so dapat today, but we have to give time to the supermarkets and groceries na makapag-adjust ng presyo," ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Pero payo ng mga supermarket owners, kahit may ilang produktong nagtaas-presyo, may choice pa rin naman ang consumers dahil sangkaterbang brands ang nananatiling mura.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News