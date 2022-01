5 miyembro ng 'ipit-dura-ketchup gang' tiklo sa Cainta

Timbog ang 5 lalaki na nambibiktima ng pandurukot sa pamamagitan ng modus na "ipit-dura-ketchup" sa Cainta, Rizal noong Huwebes.

Ayon sa hepe ng Cainta Police na si PLt. Col. Orlando Carag, bandang alas-10:30 ng gabi ng Miyerkoles kagabi, nilito ng isang suspek ang isang biktimang lalaki.

Matapos nito ay may umipit sa kaniya. Maya-maya ay nalaman niyang wala na ang kanyang cellphone.

“May nakita sya na may isang lalaki na parang may itinago so dinamba niya ngayon yung lalaki at nagkaroon ng komosyon," ani Carag.

Maswerte namang may nagpapatrol na mga pulis sa lugar at nakita ang komosyon sa jeep at agad naaresto ang tatlong lalaki.

Nakatakas ang dalawa pang kasabwat sakay ng motorsiklo, pero kalauna'y nahuli sa isang follow-up operation.

Nabawi sa mga suspek ang cellphone ng biktima at may nakuha rin sa kanila na isang sachet ng hinihinalang shabu.

Nang imbestigahan ang mgs suspek, itinuro nila sa pulisya ang tirahan ng dalawa sa Pasig City at doon nahuli rin sila sa follow up operation.

Dagdag pa ni Carag, umamin ang mga suspek na nag-ooperate sila sa Metro Manila mula po noong 2014. Magkakaibang grupo raw sila pero nagsasanib pwersa kapag mag-ooperate.

Sabi ni Carag, kadalasan ay 5 hanggang 6 silang titira ng mga biktima. May taga-ipit, taga-dura, o taga tapon ng ketchup, may mandurukot at may taga-ligaw.

“Ano ang role ng nangliligaw. Yung nang-ipit sa akin yung nakapula. Ay hindi yun, parang nakita ko yung naka-itim. Parang witness pero magkakasama sila," ani Carag.

Sa Biyernes nakatakdang ma-inquest ang limang suspek sa kasong theft o pagnanakaw.

Ang isa sa kanila ay kalalabas lang daw sa kulungan noon Jan. 25 pero nakapagpyansa kaya nakalaya uli. Kalimitan ay umaatras ang kanilang mga complainant kaya nakakalabas uli sila ng kulungan.

Kaya nananawagan si Carag sa iba pang biktima ng grupong ito na dumulog sa Cainta at magsampa rin ng reklamo para mapatibay ang mga kaso at hindi na sila makalabas uli para gumawa ng krimen.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News