28 kaso ng COVID-19 omicron variant, naitala sa Eastern Visayas

MANILA -- Kinumpirma ng Department of Health (DOH) Eastern Visayas ang 28 kaso ng omicron variant sa rehiyon ngayong Huwebes.

Sa 90 samples na ipinadala sa Philippine Genome Center, 28 dito ang nagpositibo sa nasabing variant.

Pinakamarami ang kaso na nakita sa Tacloban City na may 8.

Pumapangalawa ang Catbalogan City, Samar na may 7 kaso, habang 3 naman ang naitala sa Ormoc City.

Samantala, 2 kaso naman ng omicron variant ang naitala sa Tunga, Leyte. May 2 ring kaso ng omicorn variant sa San Jorge, Samar.

May tig-iisang kaso naman ang mga bayan ng Zumarraga, Gandara, at Hinabangan sa Samar, habang may tig-iisang kaso rin sa Guiuan at Borongan City sa Eastern Samar.

Sa Macrohon, Southern Leyte, isang kaso rin ng omicron variant ang naitala.

Ayon kay DOH Assistant Regional Director Rodolfo Alborzoz, maaaring dumami pa ang kaso kung hindi susundin ang mga public health standards.

Panawagan din ng opisyal, kung may mga sintomas na tulad ng sipon, ubo, lagnat, sore throat at iba pa, ay agad na mag-isolate at magpa-test kung kailangan.

Patuloy na hinihikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna.

“Mas lalo nating pinapaigting ang pagpapalawak ng pagbabakuna upang makamit ang ating 100 percent na target na nasa 4.8 million, at upang makapit ang layunin na community protection," ani Alborzoz.

Magkakaroon ng Regional Vaccination Days sa Eastern Visayas sa darating na Enero 31 hanggang Pebrero 2.

--May ulat ni Jenette Ruedas