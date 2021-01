Senado nagkaaberya sa internet connection sa pagdinig sa panukalang SIM card registration

MAYNILA - Bahagyang nagkaaberya ang pagdinig ng Senado sa SIM card registration bills matapos magloko ang internet connection ng ilang senador.

Sa simula pa lang ng pagdinig, pawala-pawala ang signal ni Sen. Grace Poe, chairperson ng Senate public services committee.

"This is the irony, I think ayaw ata nila pa-register mga SIM cards. Senator (Sherwin) Gatchalian can you hear me?" aniya.

Makailang ulit na bumaba ang bandwidth ng internet ni Poe kaya nag-off na lang siya ng camera.

Maging si Sen. Sherwin Gatchalian na nasa Senado ay nahirapan din sa internet connection.

"So again the senators are not having the best day in terms of connection. I wonder if this has something to do with those opposing our bills right now," ani Poe.

Bagama't hindi pinangalanan, pinaringgan ni Poe sa mismong pagdinig ang kanilang internet provider at sinabi na gawan ito ng paraan.

"I just got word from my provider that they doubled my bandwidth, puwede pala 'yon... Well thank you to my provider for doing that, sana all," aniya.

Sa mga naunang pagdinig, nakaranas na rin ng aberya ang Senado sa internet connection.

