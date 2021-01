Pinoy fishers sa West PH Sea pinasasamahan sa Coast Guard, Navy vs China

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Iprinotesta na ng Department of Foreign Affairs ang bagong batas na ipinasa ng China na nagpapahintulot sa kanilang coast guard na paputukan ang sinumang barko o bangka na tingin nila ay nanghihimasok sa karagatang inaangkin nila.

"After reflection I fired a diplomatic protest. While enacting law is a sovereign prerogative, this one—given the area involved or for that matter the open South China Sea—is a verbal threat of war to any country that defies the law; which, if unchallenged, is submission to it," ani Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr.

Taliwas ito sa posisyon ni Locsin 2 araw ang nakalipas kung saan sinabi niyang hindi na ito pakikialaman ng bansa, na nauna na ring sinabi ni Palace spokesman Harry Roque.

"Wala naman po tayong diplomatic moves na gagawin diyan. It’s their law," sabi ni Roque.

Kasama ang buong West Philippine Sea sa teritoryong inaangkin ng Tsina. Ibig sabihin, puwede nilang paputukan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga isla ng Kalayaan o Scarborough Shoal.

Ayon sa kay maritime law expert Jay Batongbacal, delikado ang batas na ito hindi lang sa mga sundalo ng Pilipinas kundi lalo na sa mga mangingisdang Pinoy na laging nakaka-engkuwentro ng China Coast Guard sa laot.

"Nakita naman natin ang mga nangyari in the past few years, nanghaharang, nangko-confiscate ng huli… Kung mangyari uli yan, at papalag 'yung mangingisda, baka paputukan na sila kung pipilitin nila... Malamang ang mga fisherman pa ang maunang paputukan ng mga yan," ani Batongnacal.

Naniniwala si Batongbacal na kailangan nang samahan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang mga mangingisda para may proteksiyon sila.

"Mukhang samahan na ang mga mangingisda ngayon, kasi baka i-block na, o sakaling magkaputukan, may magtatanggol sa kanila...That’s what they want, 'yung kusa tayong lumisan mula doon. Kung gawin natin yun, parang binigay na natin lahat sa kanila. Sunod nito kukunin na nila ang mga isla," babala ni Batongbacal.



–Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News